Некоторые устройства Google Pixel 6 сталкиваются с проблемами автоматического поворота экрана

В этом году Google выпустила телефоны Pixel 6 с перфорированным AMOLED-дисплеем, чипсетом Tensor и ОС Android 12. Вскоре после его запуска некоторые пользователи начали сталкиваться с проблемами сканера отпечатков пальцев, за которыми последовали проблемы с сетью и экраном. Теперь пользователи сети сообщили о новой ошибке, когда экран не поворачивается автоматически. Кажется, что датчики телефона и гироскоп не реагируют на повороты, что заставляет телефон зависать в портретном режиме.

Издание попыталось устранить неисправность одного из таких устройств и как и ожидалось, основная проблема была связана с датчиками. Датчики гироскопа и акселерометра не показывали никаких данных в приложении для тестирования Sensor Test. Точно так же не работал датчик компаса, опять же, не показывал никаких данных. На данный момент нет четкого ответа для решения данной проблемы. Но, по крайней мере, может помочь простая перезагрузка.