Необычный смартфон LG Wing 5G оценен в $1000

Компания LG объявила ценник на смартфон с поворотным экран Wing, который был представлен пару недель назад. Итак, аппарат можно будет предзаказать с 1 октября за 1000 долларов, а начало поставок от Verizon стартует 15 октября.

Напомним, что новинка характеризуется главным 6,8-дюймовым P-OLED дисплеем с разрешением 2460:1080 пикселей, 3,9-дюймовым вспомогательным G-OLED-экраном с разрешением 1240:1080 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 765G, тыльной тройной камерой с модулями на 64 Мп, 12 и 13 Мп, выдвижной фронтальной камерой разрешением 32 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти, батареей ёмкостью 4000 мАч, беспроводной зарядкой Qi, поддержкой 5G, модулем NFC, защитой от воды и пыли по степени IP54, толщиной 10,9 мм и массой 260 г.
Комментарии и отзывы LG Wing 5G
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