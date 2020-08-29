Необычный смартфон LG Wing будет стоить $1600?

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне LG Wing, который получит основной вращающийся дисплей и дополнительный небольшой экран. Профильное издание XDA-Developers утверждает, что аппарат будет стоить от 1600 долларов, а HeraldCorp называет цифру в 1000 долларов. Устройству также прочат 6,8-дюймовый главный экран, 4-дюймовый дополнительный дисплей с соотношением сторон 1:1, восьмиядерный процессор Snapdragon 765 или 765G, а также тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп. Как устроена работа со столь необычным смартфоном, можно понять не недавнему видео.

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