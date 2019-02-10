Необычный смартфон Vivo Nex Dual Screen

В процессе изучения начинки смартфона блогер обнаружил на динамике и USB-разъёме защиту от попадания внутрь воды, при этом аппарат не имеет официального рейтинга IP. Также блогер изучил под экранный сканер отпечатков пальцев, представленный в виде специальной камеры, которая фотографирует палец через небольшую прозрачную область в дисплее.Спереди аппарат оказался куда податливее, но разбирать его пришлось крайне аккуратно, чтобы не повредить контакты. К слову, даже если разделить смартфон на две части, экраны продолжают работать и между ними можно переключаться, как при обычном использовании. Все основные компоненты закреплены на основном 6,4-дюймовом экране. При этом все элементы модульные и легко отсоединяются. Для полной разборки требуется открутить большое число винтов внутри корпуса.VivoNex Dual Screen получил по дисплею с каждой стороны, что внесло коррективы в процесс разборки. Обычно смартфоны со стеклянным задником разбираются как раз с обратной стороны, поэтому в случае с новинкой Vivo Зак Нильсон решил последовать данному правилу. Когда блогер попытался ножом подцепить заднюю панель, та треснула, и от нее откололся кусок стекла.О стоимости смартфона пока неизвестно.