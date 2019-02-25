Необычный смартфон в защищённом корпусе DOOGEE S90

Для DOOGEE S90 доступно четыре подключаемых модуля: геймпад, рация с рабочим диапазоном 400–480 МГц, камера для ночной съемки со сверхшироким объективом и дополнительный аккумулятор на 5000 мАч. Смартфон выполнен в ударопрочном корпусе из сплава титана с защитой от воды по стандарту IP68/IP69K — он способен выдерживать погружения на глубину одного метра длительностью 30 минут. Дополнительно у S90 есть кнопка на левой грани, на которую можно назначить различные действия или запуск приложения. Аппарат поддерживает бесконтактную оплату покупок по NFC.DOOGEE S90 оснащен широкоформатным 6,18-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, прикрытым закаленным стеклом Gorilla Glass 4. За производительность отвечают восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60 с графикой Mali-G72 MP3 и 6 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель на 128 ГБ при необходимости можно расширить картой microSD объемом до 256 ГБ. Аккумулятор на 5500 мАч поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью 10 Вт. Основная камера двойная — с сенсорами на 15 и 2 Мп, фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп и широкий угол обзора (90 градусов).Стоимость смартфона составит 399 долларов.