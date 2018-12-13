Neowallet 2 защитит ваши карты

В последнее время мы перестали пользоваться наличными деньгами — практически везде можно заплатить кредитной картой или вовсе смартфоном. Проблема лишь в том, что кредитные карты могут взламывать и красть ваши деньги даже удаленно, на расстоянии нескольких метров. Для того, чтобы защитить ваши средства и получить довольно удобный вариант носить все свои карты, стоит обратить внимание на кошелек Neowallet 2. Он максимально тонкий, хотя при этом отлично держит форму и не гнется без дополнительных усилий. Внутри есть место для наличных денег, множество посадочных мест для кредитных карт и проездных вроде «Тройки», есть даже возможность уместить паспорт. Сейчас идет процесс сбора средств на выпуск товара, стоимость кошелька составляет всего 200 рублей.