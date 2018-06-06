Несколько плат AMD B450 показали на Computex

AMD скоро выпустит материнские платы на базе чипсета B450.Фотографии сделаны на стенде ASUS, у которых как минимум четыре материнские платы на данном чипсете.

AMD начнет выпуск низкоуровневого (бюджетного) набора микросхем B450, только X470 чипсет будет поддерживать SLI. Это означает, что B450 его не поддерживает (но поддерживает Crossfire). B450 будет более бюджетным выбором, если вы не собираетесь подключать более одной видеокарты. Обратите внимание, что вы получите стандартные 20 дорожек PCIe 3.0. Хотя Ryzen имеет 24 полосы PCI-Express, 4 используются для взаимодействия с чипсетом B450 или X470.