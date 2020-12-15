Nest Hub Max теперь поддерживает Zoom

Популярность видеоконференций и звонков резко возросла в условиях пандемии, что позволило многим людям работать из дома и оставаться на связи с друзьями, сохраняя при этом социальную дистанцию. Умные дисплеи, возможно, являются самым простым способом для менее технически подкованных людей совершать звонки и присоединяться к групповым чатам. И, как было обещано ранее, Google добавила поддержку Zoom в свой умный дисплей Nest Hub Max, что позволяет пользователям запускать видеозвонки с помощью одного голосового сообщения. Новая служба объединяет видеозвонки с Meet и Duo, расширяя количество людей, с которыми вы можете связаться с помощью данного продукта. Отличная возможность для многих пользователей общаться по видео без дополнительного софта.