Неттоп ASUS PN41 построен на Intel Jasper Lake

Компания ASUS пополнила ассортимент неттопов моделью PN41, которая может похвастаться корпусом объемом 0,62 литра и размерами 115:115:49 мм. Новинка характеризуется процессорами Pentium Silver или Celeron (Intel Jasper Lake) со встроенной графикой, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2933 в двух модулях SO-DIMM, до 128 ГБ флеш-памяти eMMC, одним 2,5-дюймовым накопителем (SATA 3.0), твердотельным модулем M.2 2280, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, сетевым контроллером 2.5GbE, разъемами HDMI 2.0b, USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen1, набором аудиогнезд и питанием от USB‑кабеля. Также отметим, что пользователь может выбрать вариант без вентилятора.

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