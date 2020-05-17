Неттоп Chuwi CoreBox i5 получил CPU Intel Core i5-5257U

Компания Chuwi пополнила ассортимент неттопов моделью Chuwi CoreBox i5, которая основана на аппаратной платформе Intel. Речь идет о двухъядерном процессоре Intel Core i5-5257U с тактовой частотой 3,1 ГГц и встроенной графикой iris Graphics 6100, которая декодирует видео в разрешении 4K. Новинку также оснастили 8 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 256 ГБ, еще одним 2,5-дюймовым слотом расширения для SSD или HDD, двумя интерфейсами HDMI, четырьмя портами USB 3.0, 3,5 мм разъемом для наушников, гигабитным сетевым разъемом RJ45 и портом для зарядки. Масса компьютера равна 800 граммам, а вот его цена и дата начала продаж пока не сообщаются.

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