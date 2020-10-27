Неттоп Chuwi LarkBox Pro оценен в $220

Компания Chuwi выпустила миниатюрный компьютер LarkBox Pro, который может похвастаться корпусом с габаритами 61:61:43 мм, массой 127 г и объемом 0,16 л. Новинка характеризуется 4-ядерным процессором Celeron J4125 с тактовой частотой до 2,7 ГГц, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4, 128 ГБ флеш-памяти eMMC, поддержкой твердотельного накопителя М.2 2242 SSD и карты памяти microSD, интерфейсом HDMI, двумя портами USB 3.0 Type-A, портом USB Type-C, 3,5-мм разъемом для наушников, адаптерами Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac с диапазонами 2,4/5 ГГц и Bluetooth 5.1, предустановленной операционной системой Windows 10 или программной платформой с ядром Linux. Ориентировочная цена неттопа составляет 220 долларов.