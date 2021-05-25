Неттоп MINISFORUM Elitemini HM80 оценен в $760

Компания MINISFORUM пополнила ассортимент неттопов моделью Elitemini HM80, который работает под управлением операционной системы Windows 10 Pro. Новинка оснащается 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 7 4800U с тактовой частотой от 1,8 ГГц до 4,2 ГГц и графикой AMD Radeon Graphics, 16 или 32 ГБ оперативной памяти DDR4, двумя 2,5-дюймовыми накопителями и твердотельным модулем M.2 2280, корпусом с размерами 149,6:149,6:55,5 мм, аудиоразъемами для наушников и микрофона, двумя портами USB 3.1 и одним USB Type-С спереди, двумя разъёмами для сетевых кабелей, четырьмя портами USB 3.0, разъемами HDMI и DisplayPort, портом USB Type-С сзади, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Версия с 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 256 ГБ оценена в 760 долларов.

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