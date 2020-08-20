Неттоп ZOTAC Zbox QCM7T3000 получил 3D-карту NVIDIA Quadro RTX

Компания ZOTAC пополнила ассортимент мощных неттопов моделью Zbox QCM7T3000, которая выйдет в формате barebone-системы без оперативной памяти и накопителя. Новинка характеризуется корпусом объемом 2,65 литра, размерами 210:203:62,2 мм, шестиядерным процессором Intel Core i7-10750H поколения Comet Lake с тактовой частотой до 5,0 ГГц, дискретной видеокартой NVIDIA Quadro RTX 3000 с 6 ГБ видеопамяти, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и двумя DisplayPort 1.4, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-2933/2666, одним 2,5-дюймовым и одним твердотельным накопителем M.2 PCIe x4 / SATA, сетевыми контроллерами 10/100/1000 Ethernet и 10/100/1000/2500 Killer Ethernet, модулями WiFi 6 Killer AX1650 и Bluetooth 5, двумя портами USB 3.1, один из которых с разъёмом Type-C и четырьмя портами USB 3.0. Цена изделия пока не сообщается.

Комментарии и отзывы ZOTAC Zbox QCM7T3000
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