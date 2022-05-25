Неттоп Zotac ZBOX QTG7A4500 получил графику NVIDIA RTX A4500

Компания Zotac пополнила ассортимент компактных ПК моделью ZBOX QTG7A4500, которая имеет размеры 210,82:203,2:63,5 мм и объем 2,65 литра. Новинку оснастили профессиональной видеокартой NVIDIA RTX A4500 с 16 ГБ памяти GDDR6, 8-ядерным 16-поточным чипом Intel Core i7-11800H поколения Tiger Lake с тактовой частотой до 4,6 ГГц и TDP 45 Вт, двумя разъемами SO-DIMM для оперативной памяти DDR4-2933 или DDR4-3200 общим объемом до 64 ГБ, слотом для 2,5-дюймового накопителя, разъемом M.2 PCIe 4.0 x4 для твердотельного накопителя NVMe, разъёмом M.2 PCIe 3.0 x4 для SSD или памяти Intel Optane, двумя интерфейсами HDMI 2.1, двумя DisplayPort 1.4a, одним Thunderbolt 4.0 (USB Type-C) и пятью USB 3.1 Gen 2, одним 2,5-гигабитным сетевым разъёмом, одним гигабитным LAN, двумя 3,5-мм аудиогнездами и слотом для карт памяти SDXC. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.