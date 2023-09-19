Неубиваемый Huawei Mate 50 замечен в Китае

Жительница Китая рассказала о историю том, как она погнула Huawei Mate 50 багажником автомобиля. Удивительно, но после этого аппарат продолжил работать как ни в чем не бывало. Позже Huawei Mate 50 отремонтировали в фирменном сервисном центре, заменив аккумулятор, дисплей и среднюю рамку. Цена ремонта составила всего 180 долларов.

Напомним, что выпущенный год назад Huawei Mate 50 оснащается 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2700:1224 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 300 Гц, фронтальной камерой на 13 Мп, тройной основной камерой XMAGE с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX766, оптическая стабилизация и лазерный помощник автофокуса), 13 Мп (сверхширик на Sony IMX688) и 12 Мп (5-кратный оптический зум), платформой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G, 8 ГБ ОЗУ, поддержкой спутниковой связи, батареей на 4460 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также защитой от влаги и пыли (IP68).

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