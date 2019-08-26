Noctua готовит к выпуску линейку кулеров черного цвета

2019-08-26, Автор - Anna; Продукт - Noctua Chromax; [104]
Процессорные кулеры Noctua являются одними и выполнены в фирменном коричневом, бежевом и серебристом цвете. Компания решила выпустить новую серию процессорных кулеров и вентиляторов Chromax, которые одеты в черное, предлагая потребителям более незаметные и современные варианты.

В дополнение к вентиляторам NF-A20, NF-A9, NF-A9x14 и NF-A8 были презентованы черные версии популярных кулеров NH-D15, NH-U12S и NH-L9i. Noctua также предлагает черные крышки для некоторых процессорных кулеров и вентиляторов, таких как NH-U14S и NH-D15. Ожидается, что полностью черные устройства появятся в 4 квартале этого года и будут поставляться с черными монтажными комплектами.

Комментарии и отзывы Noctua Chromax
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