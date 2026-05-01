Noctua рассказала о процессе покраски вентиляторов

Австрийская компания Noctua опубликовала технический блог, в котором объяснила, почему выпуск тёмных версий вентиляторов chromax.black часто занимает много времени после выхода классических бежево-коричневых моделей. По словам инженеров, разработка нового цвета по сложности ближе к покраске болида Formula 1, чем к обычному изменению цвета, как при покраске деревянного забора. Вентиляторы Noctua создаются методом литья под давлением, когда расплавленный пластик впрыскивается в стальную форму. Однако добавление нового пигмента может нарушить весь процесс. Проблема в том, что компания проектирует лопасти с крайне высокой точностью — зазор между концом лопасти и рамкой составляет всего доли миллиметра — около 0,5 мм для 120 мм моделей и примерно 0,7 мм для 140 мм. Любой сторонний пигмент способен повлиять на эту точность, поскольку его частицы имеют собственные микроскопические дефекты.

Это также может мешать работе фирменного материала Sterrox — жидкокристаллического полимера, используемого в вентиляторах. В результате ухудшается стабильность характеристик, что противоречит сотням тысяч тестов, которые компания проводит, и в итоге задерживает выпуск версий chromax.black. Например, сейчас Noctua готовит к релизу чёрную версию вентилятора NF-A12x25 G2 — примерно через 10 месяцев после выхода базовой модели. Так что это во многом объясняет, почему стоимость продукции бренда настолько высокая. Всё дело в научном подходе.