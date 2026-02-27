Анонсирован 4FAN COOLER4U S612 c TDP до 180 Вт

Для компактных корпусов представлена модель охлаждения 4FAN COOLER4U S612, рассчитанная на TDP до 180 Вт. Высота устройства составляет всего 119 мм, что делает его отличным вариантом для систем малого форм-фактора. Несмотря на свои компактные размеры, кулер оснащён шестью медными тепловыми трубками и 92-миллиметровым вентилятором с регулируемой скоростью от 800 до 2300 RPM с допуском ±10%. Воздушный поток достигает 42 CFM с аналогичным допуском, а статическое давление в 2.41 мм H2O обеспечивает эффективное охлаждение даже через плотные ряды радиатора. Уровень шума варьируется в пределах 15–30 дБ, также с погрешностью ±10%. Модель имеет поддержку ARGB-подсветки и выпускается в чёрной и белой цветовых вариантах.

Кулеры данной серии полностью совместимы с современными платформами Intel (LGA 1851/1700/1200/115X/1356/1366/2011/2066) и AMD (AM5/AM4 и другие). Для обеспечения надёжной и бесшумной работы используются гидравлические подшипники, а также доступна функция автоматической регулировки оборотов вентилятора.
