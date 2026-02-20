Обзор и тесты PCCOOLER RZ500. Простое и надежное охлаждение для AMD и Intel

Башенное охлаждение PCCOOLER RZ500, тестируемое сегодня, максимально рассеивает до 260 Вт тепла, поддерживает актуальный набор сокетов платформ AMD и Intel. Подойдет эта система как для опытных пользователей, так и новичков. Проста в обслуживании и монтаже, а при невысокой стоимости еще и предлагает элегантное внешнее исполнение.

Комплектация

Компактная упаковка с изображением системы в сборе на лицевой стороне и таблица со спецификациями на обратной стороне.

Комплект включает усиливающую пластину из стали, опорные пластины для разных платформ, набор винтов, тюбик с термопастой EX90, четыре пары скоб, вентилятор, руководство по сборке.

Внешний вид

Башенная конструкция с одной секцией и одним 120мм вентилятором. Окрашен в черный цвет, также доступен в белом цвете, подобрать можно будет под материнскую плату и используемый корпус.

Высота системы в сборке 152 мм, это укладывается в типовые требования для распространённых типоразмеров корпусов. На верхней грани радиатора пластиковая декоративная накладка.

Пять медных трубок диаметром 6 мм, окрашенных в черный цвет. Напрессованы на алюминиевые ребра в количестве 53 штук, дополнительная пайка не применяется. Относительно центра радиатор смещен назад, обеспечивая совместимость с высокими планками оперативной памяти.

Сторона пластин на которую устанавливается комплектный вентилятор ровная, противоположная в виде треугольных волн, снижающих уровень шума. В комплекте есть дополнительная пара скоб для установки дополнительного вентилятора, приобретаемого отдельно.

Комплектный с антивибрационными накладками по углам, максимальная скорость вращения у него 2200 оборотов в минуту. Гидродинамический подшипник с высоким ресурсом службы. К материнк

Основание у PCCOOLER RZ500 выполнено по технологии прямого контакта с крышкой процессора. Основание обеспечивает равномерный прижим и распределение термопасты. На поверхности видны следы обработки фрезой.

Сборка

Это башенное охлаждение устанавливается на сокеты LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, AM4, AM5, LGA 1851. Это актуальный набор, охватывающий материнские платы за большой период времени. Установка проста и все необходимое идет в комплекте. Ставили на плату с сокетом INTEL LGA 1700, для начала на обратную сторону ставим усиливающую пластину.

Фиксация при помощи накатанных опорных гаек. Уже на них опорные планки и они прочно прижимаются к ним.

Наносим термопасту на крышку процессора. В комплекте тюбик EX90, его содержимого хватит на несколько установок.

Прижим радиатора идет со снятым вентилятором с двух его сторон. После монтажа ставится вентилятор и подключается к плате.

Тесты

Тестирование PCCOOLER RZ500 велось с процессором Intel Core i5-13400. В постоянной нагрузке держал температуру на уровне 44 градусов.

Замер уровня шума проводился на расстоянии 20 сантиметров. В обычных офисных приложениях составляет 37 дБ в условиях открытого стенда, его работу неслышно.

На высоких оборотах шум поднимается до 47 дБ.

Итоги

PCCOOLER RZ500 – просто и надежный башенный кулер с поддержкой актуальных сокетов. Простой монтаж с термопастой в комплекте, возможность установки второго вентилятора для снижения рабочих температур при необходимости, совместимость с высокими планками оперативной памяти, умеренный шум.