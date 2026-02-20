Обзор и тесты PCCOOLER RZ500. Простое и надежное охлаждение для AMD и Intel

Башенное охлаждение PCCOOLER RZ500, тестируемое сегодня, максимально рассеивает до 260 Вт тепла, поддерживает актуальный набор сокетов платформ AMD и Intel. Подойдет эта система как для опытных пользователей, так и новичков. Проста в обслуживании и монтаже, а при невысокой стоимости еще и предлагает элегантное внешнее исполнение.

Обзор и тесты PCCOOLER RZ500

Комплектация

Компактная упаковка с изображением системы в сборе на лицевой стороне и таблица со спецификациями на обратной стороне.

комплектация PCCOOLER RZ500

Комплект включает усиливающую пластину из стали, опорные пластины для разных платформ, набор винтов, тюбик с термопастой EX90, четыре пары скоб, вентилятор, руководство по сборке.

комплектация PCCOOLER RZ500

Внешний вид

Башенная конструкция с одной секцией и одним 120мм вентилятором. Окрашен в черный цвет, также доступен в белом цвете, подобрать можно будет под материнскую плату и используемый корпус.

внешний вид PCCOOLER RZ500

Высота системы в сборке 152 мм, это укладывается в типовые требования для распространённых типоразмеров корпусов. На верхней грани радиатора пластиковая декоративная накладка.

внешний вид PCCOOLER RZ500

Пять медных трубок диаметром 6 мм, окрашенных в черный цвет. Напрессованы на алюминиевые ребра в количестве 53 штук, дополнительная пайка не применяется. Относительно центра радиатор смещен назад, обеспечивая совместимость с высокими планками оперативной памяти.

внешний вид PCCOOLER RZ500

Сторона пластин на которую устанавливается комплектный вентилятор ровная, противоположная в виде треугольных волн, снижающих уровень шума. В комплекте есть дополнительная пара скоб для установки дополнительного вентилятора, приобретаемого отдельно.

внешний вид PCCOOLER RZ500

Комплектный с антивибрационными накладками по углам, максимальная скорость вращения у него 2200 оборотов в минуту. Гидродинамический подшипник с высоким ресурсом службы. К материнк

внешний вид PCCOOLER RZ500

Основание у PCCOOLER RZ500 выполнено по технологии прямого контакта с крышкой процессора. Основание обеспечивает равномерный прижим и распределение термопасты. На поверхности видны следы обработки фрезой.

внешний вид PCCOOLER RZ500

Сборка

Это башенное охлаждение устанавливается на сокеты LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, AM4, AM5, LGA 1851. Это актуальный набор, охватывающий материнские платы за большой период времени. Установка проста и все необходимое идет в комплекте. Ставили на плату с сокетом INTEL LGA 1700, для начала на обратную сторону ставим усиливающую пластину.

сборка PCCOOLER RZ500

Фиксация при помощи накатанных опорных гаек. Уже на них опорные планки и они прочно прижимаются к ним.

сборка PCCOOLER RZ500

Наносим термопасту на крышку процессора. В комплекте тюбик EX90, его содержимого хватит на несколько установок.

сборка PCCOOLER RZ500

Прижим радиатора идет со снятым вентилятором с двух его сторон. После монтажа ставится вентилятор и подключается к плате.

сборка PCCOOLER RZ500

сборка PCCOOLER RZ500

сборка PCCOOLER RZ500

Тесты

Тестирование PCCOOLER RZ500 велось с процессором Intel Core i5-13400. В постоянной нагрузке держал температуру на уровне 44 градусов.

тесты PCCOOLER RZ500

Замер уровня шума проводился на расстоянии 20 сантиметров. В обычных офисных приложениях составляет 37 дБ в условиях открытого стенда, его работу неслышно.

тесты PCCOOLER RZ500

На высоких оборотах шум поднимается до 47 дБ.

тесты PCCOOLER RZ500

Итоги

PCCOOLER RZ500 – просто и надежный башенный кулер с поддержкой актуальных сокетов. Простой монтаж с термопастой в комплекте, возможность установки второго вентилятора для снижения рабочих температур при необходимости, совместимость с высокими планками оперативной памяти, умеренный шум.
