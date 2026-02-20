Обзор и тесты PCCOOLER RZ500. Простое и надежное охлаждение для AMD и Intel

Комплект включает усиливающую пластину из стали, опорные пластины для разных платформ, набор винтов, тюбик с термопастой EX90, четыре пары скоб, вентилятор, руководство по сборке.
Высота системы в сборке 152 мм, это укладывается в типовые требования для распространённых типоразмеров корпусов. На верхней грани радиатора пластиковая декоративная накладка.
Пять медных трубок диаметром 6 мм, окрашенных в черный цвет. Напрессованы на алюминиевые ребра в количестве 53 штук, дополнительная пайка не применяется. Относительно центра радиатор смещен назад, обеспечивая совместимость с высокими планками оперативной памяти.
Сторона пластин на которую устанавливается комплектный вентилятор ровная, противоположная в виде треугольных волн, снижающих уровень шума. В комплекте есть дополнительная пара скоб для установки дополнительного вентилятора, приобретаемого отдельно.
Комплектный с антивибрационными накладками по углам, максимальная скорость вращения у него 2200 оборотов в минуту. Гидродинамический подшипник с высоким ресурсом службы. К материнк
Основание у PCCOOLER RZ500 выполнено по технологии прямого контакта с крышкой процессора. Основание обеспечивает равномерный прижим и распределение термопасты. На поверхности видны следы обработки фрезой.
Фиксация при помощи накатанных опорных гаек. Уже на них опорные планки и они прочно прижимаются к ним.
Наносим термопасту на крышку процессора. В комплекте тюбик EX90, его содержимого хватит на несколько установок.
Прижим радиатора идет со снятым вентилятором с двух его сторон. После монтажа ставится вентилятор и подключается к плате.
Замер уровня шума проводился на расстоянии 20 сантиметров. В обычных офисных приложениях составляет 37 дБ в условиях открытого стенда, его работу неслышно.
На высоких оборотах шум поднимается до 47 дБ.