Обзор и тесты PCCooler RZ700D. Односекционный башенный кулер с семью трубками

Упаковка из плотного картона с данными по характеристикам и особенностям исполнения. Комплект включает металлическую усиливающую пластину, тюбик с термопастой EX95, кабель для совместного подключения вентиляторов, опорные пластины, крепежные винты, руководство по сборке.
Сверху пластиковая крышка с логотипом и аккуратным хромированным уголком, создающим эффектом объема. Для крепления используются магниты.
Ее снятие потребуется для доступа к направляющим в которые установлены вентиляторы. Снимаются сдвигом вверх. Под крышкой запаянные концы медных трубок. Можно разместить что они размещены в два ряда, так они занимают
Для крепления вместо металлических скоб используются шляпки винтов, которые вставляются в подготовленный крепеж. Надежно и при этом нет лишних элементов в видимой части.
В комплекте с PCCooler RZ700D идут два вентилятора типоразмера 120 мм. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 500 до 2400 оборотов в минуту. Подключаются с помощью кабеля с 4-пиновым PWM. Есть Y-переходник для совместного соединения к общему разъему на материнской плате.
Секция радиатора немного смещена назад. За счет этого обеспечивается совместимость с высокими планками оперативной памяти. Не перекрывает ближайший слот.
Собран радиатор из металлических пластин. С двух сторон край с треугольными вырезами. Это уменьшает сопротивление воздуха.
Трубки окрашены в черный цвет. В основании применяется полимеризационная сварка. Основание ровное, при попадании света видны следы обработки фрезой. Общей частью конструкции является прижимная планка с винтами.
Две опорные пластины со стороны сокета. Прижимаются при помощи накатанных винтов.
На крышку процессора наносим термопасту из комплекта. Объем комплектного тюбика рассчитан на несколько установок.
Прижимаем радиатор без вентиляторов. Потребуется крестовая отвертка.
Устанавливаем вентиляторы по краям радиатора, возвращаем на место декоративную крышку и подключаем вентиляторы к материнской плате.
Замер уровня шума на 1200 оборотах в условиях открытого стенда
Замер уровня шума на 2400 оборотах также в условиях открытого стенда.