LE200 360 от ZONE 51 обзор и тесты системы жидкостного охлаждения

Современные процессоры отличает высокий уровень TDP и необходимость продумывания организации системы отвода тепла от него внутри корпуса. Чем мощнее, тем серьезнее нужен подход. Изучаемая сегодня система жидкостного охлаждения LE200 360 от Zone 51 поддерживает актуальные сокеты AMD и Intel и обеспечит стабильную работу решений уровня Core i9 и Ryzen 9.

Комплектация

Упаковка с изображением системы в сборе. На внутренней стороне таблица с подробными характеристиками.

Комплект включает систему в сборе, бэкплейт, опорные пластин, различные типы винтов, кабель для подключения подсветки, руководство по сборке.

Внешний вид

У системы традиционный закрытый жидкостный контур, не предполагающий разборки и необходимости обслуживания. Эксплуатация подобной системы не требует специальных навыков и внимания после проведения монтажа в корпусе.

Состоит из водоблока, совмещенного с помпой, и радиатора типоразмера 360 мм. Соединены они гибкими трубками длиной 400 мм с защитной нейлоновой оплеткой. К радиатору подключены через прямые неразборные фитинги.

Радиатор алюминиевый размером 394 х 119.2 х 29.2 мм.

Конструкция типовая, окрашена в черный цвет и состоит из 12 каналов с заполненным между ними пространством гофролентой.

У водоблока съемная крышка, фиксируемая при помощи магнитов. Декоративная часть в виде кубика, крышка которого подсвечивается. Две зеркальных поверхности, которые распространяют свечение под разным углом и искажением, создают вместе эффект бесконечного и объемного пространства.

Внутренняя часть в виде цилиндра. Шланги к радиатору подключены через Г-образные фитинги. Используется тихая и надежная помпа X6M.

На медное основание водоблока в Zone 51 LE200 360 уже нанесен слой термопасты. Плоскость ровная, качество обработки фрезой высокое. Прижим к крышке процессора обеспечивает ровный отпечаток по всей площади теплораспределительной крышке процессора.

Три вентилятора типоразмера 120 мм изначально установлены на радиатор. Места крепления с антивибрационными накладками. Здесь применена скрытая система подключения, всех вентиляторов общим кабелем, который в собранном состоянии скрыт от глаз.

К одному выходному коннектору подключается комплектный кабель для подключения подсветки. Он же отвечает за подачу питания для вращения вентиляторов. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 650 до 2500 оборотов в минуту. Гидродинамический подшипник и высокий ресурс заявленной наработки на отказ.

Сборка

LE200 360 от Zone 51 поддерживает монтаж на сокеты Intel LGA 1851/1700 и AMD AM5/AM4. Мы ставили на материнскую плату с сокетом LGA 1851, процесс сборки прост. Начали с установки усиливающей пластины.

Со стороны платы затягивается опорными винтами. В комплекте есть переходник насадка для удобного затягивания.

Опорные планки прикручиваются к водоблоку.

Равномерно затягивается по краям с помощью подпружиненных винтов. На время монтажа можно снять декоративную крышку.

Радиатор закрепляем на стенке корпуса. Оптимально на верхнюю.

Остается подключить кабели к материнской плате. Это 4-пиновый PWM и 3-пиновый ARGB.

Тесты

Тестирование LE200 360 от Zone 51 велось в условиях открытого стенда. Замер уровня шума на расстоянии 30 сантиметров при запуске офисных приложений.

На максимальных оборотах в тех же условиях.

Нагрев вели процессора Intel Core Ultra 7 265K с тактовой частотой 5200 МГц. Температура не превышала 72 градуса. С этим же процессором мы недавно тестировали башенное охлаждение с TDP 280 Вт, там температура составляла 89 градусов.

Итоги

LE200 360 от Zone 51 – доступная система жидкостного охлаждения с высоким уровнем эффективности, привлекательным внешним исполнением, простой сборкой и совместимостью с актуальными сокетами. ARGB-подсветка на вентиляторах и водоблоке, скрытое подключение вентиляторов, шланги длиной 400 мм, умеренный шум в нагрузке. За время длительных тестов система показала себя на отлично.
