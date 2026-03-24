LE200 360 от ZONE 51 обзор и тесты системы жидкостного охлаждения

Упаковка с изображением системы в сборе. На внутренней стороне таблица с подробными характеристиками.
Комплект включает систему в сборе, бэкплейт, опорные пластин, различные типы винтов, кабель для подключения подсветки, руководство по сборке.
Состоит из водоблока, совмещенного с помпой, и радиатора типоразмера 360 мм. Соединены они гибкими трубками длиной 400 мм с защитной нейлоновой оплеткой. К радиатору подключены через прямые неразборные фитинги.
Радиатор алюминиевый размером 394 х 119.2 х 29.2 мм.
Конструкция типовая, окрашена в черный цвет и состоит из 12 каналов с заполненным между ними пространством гофролентой.
У водоблока съемная крышка, фиксируемая при помощи магнитов. Декоративная часть в виде кубика, крышка которого подсвечивается. Две зеркальных поверхности, которые распространяют свечение под разным углом и искажением, создают вместе эффект бесконечного и объемного пространства.
Внутренняя часть в виде цилиндра. Шланги к радиатору подключены через Г-образные фитинги. Используется тихая и надежная помпа X6M.
На медное основание водоблока в Zone 51 LE200 360 уже нанесен слой термопасты. Плоскость ровная, качество обработки фрезой высокое. Прижим к крышке процессора обеспечивает ровный отпечаток по всей площади теплораспределительной крышке процессора.
Три вентилятора типоразмера 120 мм изначально установлены на радиатор. Места крепления с антивибрационными накладками. Здесь применена скрытая система подключения, всех вентиляторов общим кабелем, который в собранном состоянии скрыт от глаз.
К одному выходному коннектору подключается комплектный кабель для подключения подсветки. Он же отвечает за подачу питания для вращения вентиляторов. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 650 до 2500 оборотов в минуту. Гидродинамический подшипник и высокий ресурс заявленной наработки на отказ.
Со стороны платы затягивается опорными винтами. В комплекте есть переходник насадка для удобного затягивания.
Опорные планки прикручиваются к водоблоку.
Равномерно затягивается по краям с помощью подпружиненных винтов. На время монтажа можно снять декоративную крышку.
Радиатор закрепляем на стенке корпуса. Оптимально на верхнюю.
Остается подключить кабели к материнской плате. Это 4-пиновый PWM и 3-пиновый ARGB.
Нагрев вели процессора Intel Core Ultra 7 265K с тактовой частотой 5200 МГц. Температура не превышала 72 градуса. С этим же процессором мы недавно тестировали башенное охлаждение с TDP 280 Вт, там температура составляла 89 градусов.