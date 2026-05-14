Обзор и тесты PCCooler RZ820 Display. Башенное охлаждение с цветным экраном

Комплект включает Г-образную отвертку, кабель для совместного подключения вентиляторов, тюбик с термопастой EX90, металлическую усиливающую пластину, опорные планки, набор винтов, дополнительные скобы для вентиляторов, руководство по сборке.
Но это ровно до нажатия на кнопку включения, после этого подается питание на экран занимающий примерно 30% площади крышки. Диагональ его 5 дюймов, это IPS-матрица с разрешением 1280х720 пикселей.
На нем отображается выбранное статичное изображение или анимация. Четкость высокая, смотрится интересно. Помимо этого выводятся данные по температуре процессора и графического ядра.
Им можно управлять с помощью программного обеспечения, которое рассмотрим дальше. Подключается к материнской плате при помощи кабеля с USB 2.0 разъемом.
Высота системы 169 мм. Вес 1860 граммов. Конструкция двухсекционная, габаритные блоки по 45 металлических пластин в каждой из них толщиной 0.4 мм. При этом в одной из них восемь нижних пластин меньше по площади, для совместимости с высокими планками оперативной памяти. Общая площадь рассеивания составляет внушительные 12 452 см2.
Восемь тепловых запаянных медных трубок. Четыре с толщиной 6 мм и четыре с толщиной 8 мм. По краям 6 мм трубки, за ними две 8 мм, в центре две 6 мм. Производитель отмечает оптимизации для повышения эффективности теплообмена.
Никелированное основание с ровной плоскостью и следами фрезы. Размеры 52 на 38 мм. На него нанесена термопаста в виде сетки с треугольной формой.
Пластиковая пластина сверху съемная, фиксируется на магнитах. Помимо концов трубок здесь выведена пластина с медными контактами для соединения с дисплеем. И съем потребуется для снятия двух вентиляторов.
Комплектуется PCCooler RZ820 Display двумя вентиляторами. Установленный снаружи 140 мм со скоростью вращения от 400 до 1500 оборотов в минуту, второй 150 мм со скоростью 2500 оборотов в минуту.
Подключить их можно совместно к материнской плате, в комплекте идет Y-кабель. Высоту переднего вентилятора можно менять в диапазоне 20 мм. При этом форма рамки комплектных отличается от стандартной, это усложнит замену.
Начинаем установку с усиливающей пластины с обратной стороны материнской платы. Прижимаются при помощи накатанных винтов.
На них металлические опорные стальные пластины. После этого на крышку процессора наносим термопасту.
Для прижима радиатора необходимо снять вентилятор, расположенный между секциями. В комплекте есть Г-образная отвертка.
Подключает кабели от вентиляторов и экрана к соответствующим разъемам на материнской плате.
Есть вкладка со сводными данными по установленным компонентам в системе.
Основной интерес представляет вкладка для управления экраном. В ней можно отредактировать выводимую картинку. Изменить яркость, повернуть шагом в 90 градусов. Загрузить собственное изображение.
Есть встроенная библиотека изображений. Она включает абстрактные картинки и изображения с персонажами в аниме стилистике. Доступен встроенный редактор в котором выбирается положение данных по температуре, меняется изображение и можно задать собственный текст.
Замер уровня шума на 1200 оборотах в условиях открытого стенда.
Замер уровня шума на максимальных оборотах.