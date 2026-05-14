Обзор и тесты PCCooler RZ820 Display. Башенное охлаждение с цветным экраном

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование жидкостных систем охлаждения с дисплеями, выступающими в системе одним из ключевых элементов оформления. Изучаемая сейчас башня PCCooler RZ820 Display, первый в подобном исполнении, среди конструкционных особенностей которого цветной дисплей с высоким разрешением. При этом перед нами высокопроизводительная система с TDP до 290 Вт.

Комплектация

Упаковка из плотного картона с изображением системы. Подробная таблица с характеристиками. Внутри комплектующие распределены по отдельным коробкам, каждая из которых подписана.

Комплект включает Г-образную отвертку, кабель для совместного подключения вентиляторов, тюбик с термопастой EX90, металлическую усиливающую пластину, опорные планки, набор винтов, дополнительные скобы для вентиляторов, руководство по сборке.

Внешний вид

Габаритная конструкция в форме литого куба. В оформлении преобладает черный цвет, внешне система строга.

Но это ровно до нажатия на кнопку включения, после этого подается питание на экран занимающий примерно 30% площади крышки. Диагональ его 5 дюймов, это IPS-матрица с разрешением 1280х720 пикселей.

На нем отображается выбранное статичное изображение или анимация. Четкость высокая, смотрится интересно. Помимо этого выводятся данные по температуре процессора и графического ядра.

Им можно управлять с помощью программного обеспечения, которое рассмотрим дальше. Подключается к материнской плате при помощи кабеля с USB 2.0 разъемом.

Высота системы 169 мм. Вес 1860 граммов. Конструкция двухсекционная, габаритные блоки по 45 металлических пластин в каждой из них толщиной 0.4 мм. При этом в одной из них восемь нижних пластин меньше по площади, для совместимости с высокими планками оперативной памяти. Общая площадь рассеивания составляет внушительные 12 452 см2.

Восемь тепловых запаянных медных трубок. Четыре с толщиной 6 мм и четыре с толщиной 8 мм. По краям 6 мм трубки, за ними две 8 мм, в центре две 6 мм. Производитель отмечает оптимизации для повышения эффективности теплообмена.

Никелированное основание с ровной плоскостью и следами фрезы. Размеры 52 на 38 мм. На него нанесена термопаста в виде сетки с треугольной формой.

Пластиковая пластина сверху съемная, фиксируется на магнитах. Помимо концов трубок здесь выведена пластина с медными контактами для соединения с дисплеем. И съем потребуется для снятия двух вентиляторов.

Комплектуется PCCooler RZ820 Display двумя вентиляторами. Установленный снаружи 140 мм со скоростью вращения от 400 до 1500 оборотов в минуту, второй 150 мм со скоростью 2500 оборотов в минуту.

Подключить их можно совместно к материнской плате, в комплекте идет Y-кабель. Высоту переднего вентилятора можно менять в диапазоне 20 мм. При этом форма рамки комплектных отличается от стандартной, это усложнит замену.

Сборка

Система охлаждения поддерживает монтаж на сокеты AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851, LGA 2011, LGA 2011-v3, LGA 2066. Все для проведения сборки идет в комплекте.

Начинаем установку с усиливающей пластины с обратной стороны материнской платы. Прижимаются при помощи накатанных винтов.

На них металлические опорные стальные пластины. После этого на крышку процессора наносим термопасту.

Для прижима радиатора необходимо снять вентилятор, расположенный между секциями. В комплекте есть Г-образная отвертка.

Подключает кабели от вентиляторов и экрана к соответствующим разъемам на материнской плате.

Софт

PCCooler RZ820 Display сопровождается поддержкой программного обеспечения. В главном окне данные по температуре процессора, видеокарты, частота, скорость вращения, анализ сетевого подключения.

Есть вкладка со сводными данными по установленным компонентам в системе.

Основной интерес представляет вкладка для управления экраном. В ней можно отредактировать выводимую картинку. Изменить яркость, повернуть шагом в 90 градусов. Загрузить собственное изображение.

Есть встроенная библиотека изображений. Она включает абстрактные картинки и изображения с персонажами в аниме стилистике. Доступен встроенный редактор в котором выбирается положение данных по температуре, меняется изображение и можно задать собственный текст.

Тесты

Наш тестовый стенд с процессором Intel Core i5-13400. Кулер с запасом перекрывает его тепловыделение, проблем с рабочими температурами не было.

Замер уровня шума на 1200 оборотах в условиях открытого стенда.

Замер уровня шума на максимальных оборотах.

Итоги

PCCooler RZ820 Display – премиальная башенная система охлаждения процессора со встроенным дисплеем. Габаритный двухсекционный радиатор с большой площадью рассеивания тепла, совместимость с разными сокетами, простая установка с отверткой и термопастой в комплекте, возможность монтажа с высокими планками оперативной памяти и габаритными радиаторами на силовой цепи материнской платы, умеренный шум в нагрузке.