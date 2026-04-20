Обзор 4FAN F55. Корпусные вентиляторы с подсветкой

Упаковка из плотного картона с подробной информацией по характеристикам. Комплект включает корпусные саморезы.
В местах контакта по четырем сторонам нанесены прорезиненные накладки, снижающие вибрацию. Толщина корпуса 26 мм, типоразмер 120 мм.
Девять лопастей из полуматового пластика, рассеивающего подсветку от группы светодиодов по периметру крышки моторного блока. Это адресная подсветка, заполняющая всю площадь лопастей.
Характерное исполнение для вентиляторов, а ее реализация дает возможность синхронизировать эффект и цвета с остальными компонентами.
При этом продуман в 4FAN F55 продуман вопрос подключения вентиляторов группой. Кабель с Y-разветвлением для последовательного соединения всей группой.
Установлен двигатель с гидродинамическим подшипником с заявленным ресурсом 20 000 часов. Скорость оборотов регулируется от 600 до 1800 оборотов в минуту.
Также замер на максимальных 1800 оборотах в минуту.