Обзор 4FAN F55. Корпусные вентиляторы с подсветкой

Чаще всего при сборке системы в корпусе заводского набора вентиляторов может быть недостаточно, а те что есть можно заменить на менее шумные, более производительные или с подсветкой. Изучаемые сегодня 4FAN F55 доступны для покупки отдельными и в комплекте из трех. Из особенностей адресная подсветка, регулируемая скорость вращения, высокий ресурс наработки на отказ.

Комплектация

Упаковка из плотного картона с подробной информацией по характеристикам. Комплект включает корпусные саморезы.

Внешний вид

Доступны в черном и белом вариантах исполнения, как и корпуса в линейке производителя, позволяя собирать в общем сеттинге. Традиционное исполнение в пластиковой рамке со скошенными углами.

В местах контакта по четырем сторонам нанесены прорезиненные накладки, снижающие вибрацию. Толщина корпуса 26 мм, типоразмер 120 мм.

Девять лопастей из полуматового пластика, рассеивающего подсветку от группы светодиодов по периметру крышки моторного блока. Это адресная подсветка, заполняющая всю площадь лопастей.

Характерное исполнение для вентиляторов, а ее реализация дает возможность синхронизировать эффект и цвета с остальными компонентами.

При этом продуман в 4FAN F55 продуман вопрос подключения вентиляторов группой. Кабель с Y-разветвлением для последовательного соединения всей группой.

Тесты

Установлен двигатель с гидродинамическим подшипником с заявленным ресурсом 20 000 часов. Скорость оборотов регулируется от 600 до 1800 оборотов в минуту.Проведен замер уровня шума на 1200 оборотов в минуту на расстоянии 20 сантиметров.

Также замер на максимальных 1800 оборотах в минуту.

Итоги

4FAN F55 – корпусные вентиляторы с адресной подсветкой, хорошей производительностью, длительным ресурсом службы.