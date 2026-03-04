Обзор и тесты PCCooler RZ820 BK. Супербашня для самых горячих процессоров Intel и AMD

В центре внимания супербашня PCCooler RZ820 BK с заявленным уровнем рассеиваемой мощностью 289 Вт, поддерживающий сокеты AMD и Intel. Система охлаждения флагманского уровня может использоваться с чипами уровня Core i9 и Ryzen 9, обеспечивая стабильную работу и возможность экспериментов с пользовательским разгоном.

Комплектация

Коробка из плотного картона с изображением системы в сборе и таблица с характеристиками. Внутри нее элементы под каждый набор сокетов распределены по отдельным коробкам, все подписано.

В них опорные пластины, усиливающая площадка, удлиненный Г-образный ключ, дополнительная пара скоб, тюбик с термопастой, руководство по сборке, кабель для вентилятора.

Внешний вид

Конструкция массивна. Высота – 165 мм, ширина – 150 мм и длина – 161 мм. Вес 1850 грамм. Массивная секция радиатора, восемь тепловых трубок, два вентилятора.

Визуально это монолитный куб с преимущественно черным цветом и акцентными вставками. На верхней грани у него декоративная пластиковая накладка с хромированным уголком, выглядящим как текстолит процессора.

Крышка фиксируется при помощи магнитов, распределенных по периметру. Приложив небольшое усилие ее можно будет снять, в двух углах под ней участки со светодиодной подсветкой.

Состоит из двух секций, каждая собрана из 45 пластин толщиной 0.4 мм и межреберным расстоянием 2.1 мм. Одна из секций отличается по форме, часть нижних пластин меньше по площади. Верхние с волнообразными краями, уменьшающими сопротивление воздуху. Все это обеспечит совместимость с высокими планками оперативной памяти и снижение уровня шума. Общая расчетная площадь рассеивания тепла 12 453 см2.

Восемь запаянных тепловых трубок, четыре диаметром 8 мм и четыре 6 мм. Они как и секции окрашены в черный цвет. Здесь не просто опрессовка, дополнительно применена пайка, увеличивая эффективность передачи тепла.

В контактной площадке они впаяны. Есть дополнительное оребрение. Размеры основания – 52 на 40 мм. На него изначально с завода нанесена термопаста. Прижим к крышке процессора PCCooler RZ820 BK осуществляет равномерный.

Здесь два вентилятора и у них разные типоразмеры. В центре в рамку устанавливается 135 мм вентилятор, который можно по направляющим поднять вверх. Скорость вращения у него от 400 до 1500 оборотов в минуту.

На внешней стороне установлен 120 мм и у него тоже есть внешняя рамка. Скорость вращения у него от 500 до 2200 оборотов в минуту.

Его можно поднимать увеличивая высоту под планки памяти. Но из-за нестандартной формы могут быть проблемы с подбором для возможной замены.

Кабели от вентиляторов проведены в пазах в нижней части. Минимальное количество торчащих проводов и упрощение проведения аккуратной сборки.

Сборка

Список поддерживаемых сокетов включает AM4, AM5, LGA 115X, LGA1200, LGA1700, LGA1851, LGA2011, LGA2066. Монтаж велся на материнскую плату с сокетом Intel LGA 1700, для этого сокета предусмотрена усиливающая площадка.

Она прижимается со стороны сокета. На нее со стороны сокета ставятся опорные пластины.

Для первой установки термопаста уже на основании, но также в комплекте есть целый тюбик термопасты для последующего обновления или переустановки.

Дальнейший монтаж PCCooler RZ820 BK потребует снятия крышки и демонтажа вентилятора по центру радиатора.

После этого возвращаем его на место. Для установки планок памяти можно поднять временно вентилятор сбоку.

Тесты

Башенная система явно с запасом перекрывает теплопакет процессора в нашем стендовом стенде. Intel Core i5-13400 в нагрузке не нагревался выше 45 градусов.

Простой

Для процессоров среднего уровня такая система обеспечит отвод тепла на низких оборотах вентилятора или в полностью бесшумном режиме работы. Замер шума проводился в условиях открытого стенда.

Нагрузка

Итоги

PCCooler RZ820 BK – супербашня с высокой эффективностью отвода тепла. Габаритная система с двумя вентиляторами, привлекательным внешним оформлением, продуманная схема установка и поддержка актуальных сокетов, тюбик с термопастой, совместимость с планками оперативной памяти, подъемные вентиляторы. Из особенностей стоит учитывать оригинальную форму вентиляторов и их разный диаметр, усложнит замену.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".