Представлен 4FAN COOLER4U L815 с TDP 280 Вт…

В основе конструкции лежат 8 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, которые оперативно отводят тепло от процессора к радиатору. Для охлаждения используются два вентилятора диаметром 120 мм с регулировкой скорости вращения в диапазоне от 800 до 1900 RPM (±10%). Они создают воздушный поток объемом до 76.8 CFM (±10%) при уровне шума от 15 до 35 дБ (±10%). Благодаря поддержке 4-pin PWM система автоматически оптимизирует скорость вентиляторов в зависимости от текущей нагрузки, обеспечивая баланс между производительностью и уровнем шума. Дизайн кулера продуман таким образом, чтобы не закрывать слоты оперативной памяти, что упрощает процесс установки и дополняет удобство его использования.