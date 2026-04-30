Обзор и тесты PCCooler RT720 TC. Двухсекционная башня с TDP 270 Вт

Тестируемый сегодня двухсекционный башенный кулер PCCooler RT720 TC рассеивает тепло до 270 Вт. Совместим с корпусами формата Mid Tower и Full Tower, материнскими платами с сокетами AMD и Intel. Представлено решение в доступном ценовом сегменте.

Обзор и тесты PCCooler RT720 TC

Комплектация

комплектация PCCooler RT720 TC

Габаритная упаковка с данными по спецификациям и изображением системы охлаждения. Комплект включает два вентилятора, набор скоб для них, опорные пластины, винты, тюбик с термопастой EX95, руководство по сборке.

комплектация PCCooler RT720 TC

Внешний вид

Двухсекционная башенная конструкция с габаритами 157,5×125×138 мм с весом 1180 г. Секции набраны из ребер с межреберным расстоянием около 2 мм.

Шесть нижних пластин меньше по площади для совместимости с высокими планками оперативной памяти и радиаторами силовой обвязки материнской платы. Края срезаны, образовывая вместе рисунок шахматной доски, уменьшая сопротивление воздуху. По бокам углубления, используемые для металлических скоб из комплекта.

В верхней части декоративная пластиковая крышка с аккуратным текстурным рисунком. Крепится она при помощи магнитов. Снятие будет необходимо для доступа к вентилятору, расположенному между секциями.

Пронизывают пластины семью никелированными медными трубками диаметром 6 мм. Они напрессованы, концы запаяны, сопряжение методом обжимки. Распределены вдоль всей ширины радиатора равномерно.

Вся конструкция, включая трубки и винты у PCCooler RT720 TC окрашены в черный цвет. Аккуратно внешне и подойдет под разный сеттинг.

Подошва медная. Поверхность качественно обработана, плоскость ровная. Трубки с подошвой пропаяны. Термопаста под ним распределяется по крышке процессора равномерна. Цельной частью является и прижимная пластина с двумя винтами по краям.

В комплекте идут два вентилятора типоразмером 120 мм. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 2200 оборотов в минуту.

На крышке моторного блока хромированная декоративная накладка. Семь лопастей и гидродинамический подшипник. Подключаются вентиляторы при помощи кабеля 4-пиновым PWM. Можно подсоединить общей группой к одному разъему на материнской плате

Сборка

Список поддерживаемых сокетов для этой системы включает LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1151 v2, LGA 1151, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, AM5, AM4. Сборку PCCooler RT720 TC проводили на материнскую плату с сокетом INTEL LGA 1700. Для монтажа применяется бекплейтом с зафиксированными в нем крепежными винтами.

Со стороны материнской платы прижимается при помощи опорных винтов. На них устанавливаются металлические пластины.

В комплекте с PCCooler RT720 TC идет тюбик с термопастой. Наносим на крышку процессора.

Прижим радиатора идет со снятыми вентиляторами. Потребуется крестовая отвертка.

Крепим вентиляторы при помощи двух металлических скоб. Подключаем к материнской плате и устанавливаем декоративную крышку.

Тесты

Тестирование системы вели с процессором Intel Core i5-13400. Запас по TDP для таких систем даст возможность эксплуатации на меньших оборотах вентиляторов.

Замер уровня шума вели на расстоянии 20 сантиметров в условиях открытого стенда. Скорость вращения 1200 оборотов в минуту.

Замер уровня шума на максимальной скорости вращения.

Итоги

PCCooler RT720 TC – доступная двухсекционная башня с поддержкой актуальных платформ, строгим внешним оформлением, простой сборкой и термопастой в комплекте, совместимостью с высокими планками оперативной памяти.
