Обзор и тесты PCCooler RT720 TC. Двухсекционная башня с TDP 270 Вт

Габаритная упаковка с данными по спецификациям и изображением системы охлаждения. Комплект включает два вентилятора, набор скоб для них, опорные пластины, винты, тюбик с термопастой EX95, руководство по сборке.
Шесть нижних пластин меньше по площади для совместимости с высокими планками оперативной памяти и радиаторами силовой обвязки материнской платы. Края срезаны, образовывая вместе рисунок шахматной доски, уменьшая сопротивление воздуху. По бокам углубления, используемые для металлических скоб из комплекта.
В верхней части декоративная пластиковая крышка с аккуратным текстурным рисунком. Крепится она при помощи магнитов. Снятие будет необходимо для доступа к вентилятору, расположенному между секциями.
Пронизывают пластины семью никелированными медными трубками диаметром 6 мм. Они напрессованы, концы запаяны, сопряжение методом обжимки. Распределены вдоль всей ширины радиатора равномерно.
Вся конструкция, включая трубки и винты у PCCooler RT720 TC окрашены в черный цвет. Аккуратно внешне и подойдет под разный сеттинг.
Подошва медная. Поверхность качественно обработана, плоскость ровная. Трубки с подошвой пропаяны. Термопаста под ним распределяется по крышке процессора равномерна. Цельной частью является и прижимная пластина с двумя винтами по краям.
В комплекте идут два вентилятора типоразмером 120 мм. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 2200 оборотов в минуту.
На крышке моторного блока хромированная декоративная накладка. Семь лопастей и гидродинамический подшипник. Подключаются вентиляторы при помощи кабеля 4-пиновым PWM. Можно подсоединить общей группой к одному разъему на материнской плате
Со стороны материнской платы прижимается при помощи опорных винтов. На них устанавливаются металлические пластины.
В комплекте с PCCooler RT720 TC идет тюбик с термопастой. Наносим на крышку процессора.
Прижим радиатора идет со снятыми вентиляторами. Потребуется крестовая отвертка.
Крепим вентиляторы при помощи двух металлических скоб. Подключаем к материнской плате и устанавливаем декоративную крышку.
Замер уровня шума вели на расстоянии 20 сантиметров в условиях открытого стенда. Скорость вращения 1200 оборотов в минуту.
Замер уровня шума на максимальной скорости вращения.