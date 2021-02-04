Nokia 1.4 выпущена за 99 евро

Nokia представила смартфон начального уровня Nokia 1.4 за 99 евро.

Смартфон Nokia 1.4 оснащен 6,51-дюймовым IPS дисплеем с разрешением экрана HD+. За автономность устройства отвечает аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Как всегда, компания HMD обещает 2 дня автономной работы.

Nokia 1.4 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 215 - это процессор с тактовой частотой 1,3 ГГц, оснащенный четырехъядерным процессором Cortex-A53 и работающий в паре с графическим процессором Adreno 308. Snapdragon 215 работает в паре с 1 ГБ оперативной памяти и имеет 16 ГБ встроенной памяти. Новинка также получила версию с 3 ГБ ОЗУ + 64 ГБ для хранения.

Устройство работает на Android 10 Go Edition из коробки, но компания заявила, что дальнейшим смартфон получит обновление до Android 11 Go. Дизайн камеры в стиле Oreo, в котором размещены две камеры, включая основную камеру на 8 МП и вторую макро-камеру на 2 МП. Устройство также оснащено датчиком отпечатков пальцев на задней панели. За селфи съемку отвечает камера с 5-мегапикселем.