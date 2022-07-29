Nokia 2660 Flip появился в продаже

Nokia расширяет ассортимент мобильных устройств представив новый телефон под названием Nokia 2660 Flip. Он уже доступен в Китае по цене всего 63 доллара.

Nokia 2660 Flip оснащен 2,8-дюймовым основным QVGA-экраном и дополнительным 1,77-дюймовый дисплеем. Есть VGA-камера, но разрешение неизвестно. Телефон получил аккумулятор емкостью 1450 мАч, он обеспечивает до 20 дней работы в режиме ожидания. Nokia 2660 Flip имеет большие кнопки. Устройство работает на интерфейсе S30+ и поддерживает SD-карты до 32 ГБ. Внешний экран позволяет видеть информацию о вызовах, сообщениях и уведомлениях. Новинка поддерживает 4G Full Netcom и имеет два слота для SIM-карт.