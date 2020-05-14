Nokia 3.1 Plus получает Android 10

Больше хороших новостей для поклонников Nokia, поскольку HMD Global продолжает выполнять свои обещания.

Долгожданное обновление Android 10 прибывает Nokia 3.1 Plus. Это один из более дешевых телефонов Android, выпущенный HMD Global около двух лет назад, и это означает, что это будет последнее крупное обновление Android, которое получает Nokia 3.1 Plus.

Смартфон получит новые навигационные жесты, обновлённые элементы по управлению разрешениями, усовершенствованный пользовательский интерфейс, появление общесистемного темного режима и апрельское обновление системы безопасности Android. Владельцы Nokia 3.1 Plus должны получить получить обновление до 18 мая.