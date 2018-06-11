Nokia 3.1 стоит 12000 рублей

2018-06-11, Автор - Влад Волошин; Продукт - Nokia 3.1; [59]
На территорию России привезли смартфон Nokia 3.1, который за 12000 рублей якобы предоставит вам довольно производительную начинку и отсутствие рамок вокруг дисплея. Начнем с того, что хотя продукт и разрабатывают финны, во всяком случае так говорят, то собирают девайс на самом обычном китайском заводе. Конкуренты с тем же уровнем качества сборки могут похвастаться более производительной начинкой, так что в этом плане доступность смартфона не играет особой роли. Второй момент — рамки вокруг дисплея имеются, хотя на картинках из сети их и зарисовали до минимальных размеров. Вероятно, таким образом производитель планирует привлечь внимание потенциальных покупателей, которые не хотят брать неизвестные смартфоны. Здесь же вы получаете популярный бренд и прочие преимущества официальных продаж.


Комментарии:
Обзор BQ BQ-5206L Balance. Недорогой сма...
Обзор BQ BQ-5206L Balance. Недорогой смаСмартфона с емкой батарейкой встречаются не так часто, как хотелось бы, в итоге пользователи вынуждены пр...
Alienware Elite Gaming Mouse стоит 90 ба...
Alienware Elite Gaming Mouse стоит 90 баКомпания Dell обновила свою игровую мышку Alienware Elite Gaming Mouse, которая ранее была слишком дорого...
LG делает часы на Wear OS...
LG делает часы на Wear OSВ сети появилась информация о том, что компания LG планирует создавать умные часы на операционной системе...
Обзор вентиляторов be quiet! ShadowWings...
Обзор вентиляторов be quiet! ShadowWingsВ рамках «Лаборатории» мы продолжаем изучение актуальных моделей корпусных вентиляторов и в центре вниман...
Храните больше данных с новым 2-терабайт...
Храните больше данных с новым 2-терабайтКомпания Seagate Technology, мировой лидер в области решений для хранения данных, представила Game Drive ...
Alienware и Dell представят новые продук...
Alienware и Dell представят новые продукПо мере того как движение вокруг E3 набирает обороты, компании Dell и Alienware готовятся показать в Лос-...
Acer показала самый тонкий ноутбук в мир...
Acer показала самый тонкий ноутбук в мир7 июня в Москве состоялось мероприятие Acer Brand Day, на котором был объявлен старт продаж ноутбука Acer...
Летняя распродажа техники Chuwi со скидк...
Летняя распродажа техники Chuwi со скидкЧерез несколько дней стартует летняя распродажа гаджетов от производителя Chuwi. Распродажа будет проходи...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор вентиляторов be quiet! ShadowWingsSW1 (BL056), be quiet! SilentWings 3 (BL071) и be quiet! Pure Wings 2 (BL047)Обзор вентиляторов be quiet! ShadowWingsSW1 (BL056), be quiet! SilentWings 3 (BL071) и be quiet! Pure Wings 2 (BL047)
Обзор GAMDIAS Artemis E1 Combo. Доступный игровой набор 3 в 1Обзор GAMDIAS Artemis E1 Combo. Доступный игровой набор 3 в 1
Обзор Marvo Scorpion G982. Бюджетная игровая мышкаОбзор Marvo Scorpion G982. Бюджетная игровая мышка
Обзор Genesis Krypton 190. Классика для настоящего геймераОбзор Genesis Krypton 190. Классика для настоящего геймера
Обзор Doogee BL9000. Для длительного использованияОбзор Doogee BL9000. Для длительного использования
Acer показала самый тонкий ноутбук в мир...
Acer показала самый тонкий ноутбук в мир7 июня в Москве состоялось мероприятие Acer Brand Day, на котором был объявлен старт продаж ноутбука Acer...
Предварительный обзор ASUS Mini PC ProAr...
Предварительный обзор ASUS Mini PC ProArКомпания ASUS показала себя с отличной стороны в области создания классной компьютерной периферии и игров...
Обзор Wreckfest. Держитесь крепче, мы ст...
Обзор Wreckfest. Держитесь крепче, мы стКогда в сети только появились новости о запуске Wreckfest, пользователи были в восторге. Фанаты же с опас...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Pro. ...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Pro. Данный обзор будет кардинально отличаться от всего того, что мы писали ранее, так как и устройство сильно...
Состоялся российский релиз смартфонов Mi...
Состоялся российский релиз смартфонов Mi 6 июня в Москве состоялась презентация Xiaomi, на которой состоялся официальный релиз смартфонов Mi MIX...
«Связной» полностью избавится от бренда ...
«Связной» полностью избавится от бренда 5 июня в Москве состоялась пресс-конференция, которая была посвящена объединению компаний Связной и Евр...
Предварительный обзор ASUS ROG Phone. На...
Предварительный обзор ASUS ROG Phone. НаНекоторое время назад производители мобильных телефонов стали активно работать над устройствами, которые ...
Обзор Rosetta Stone. Учим английский...
Обзор Rosetta Stone. Учим английскийИзучение иностранных языков давно перестало быть чем-то сложным. Это лет десять назад, когда интернет еще...
Предварительный обзор Corsair HS70. Для ...
Предварительный обзор Corsair HS70. Для Геймеры не очень любят все беспроводное, так как есть миф, что такого рода технологии не могут передавать...
Обзор Jurassic World Alive. Почти как по...
Обзор Jurassic World Alive. Почти как поС популярностью игры Pokemon GO трудно спорить — некоторое время все прямо теряли рассудок от желания поб...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A9 ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A9 В последнее время стало довольно модным выпускать смартфоны среднего класса. Это понятная тенденция, ведь...
Обзор Smartphone Tycoon. Создаем свой фл...
Обзор Smartphone Tycoon. Создаем свой флСовременные мобильные игры потеряли изюминку — практически каждая вторая игра является лишь копией чего-т...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor