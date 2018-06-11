Nokia 3.1 стоит 12000 рублей

На территорию России привезли смартфон Nokia 3.1, который за 12000 рублей якобы предоставит вам довольно производительную начинку и отсутствие рамок вокруг дисплея. Начнем с того, что хотя продукт и разрабатывают финны, во всяком случае так говорят, то собирают девайс на самом обычном китайском заводе. Конкуренты с тем же уровнем качества сборки могут похвастаться более производительной начинкой, так что в этом плане доступность смартфона не играет особой роли. Второй момент — рамки вокруг дисплея имеются, хотя на картинках из сети их и зарисовали до минимальных размеров. Вероятно, таким образом производитель планирует привлечь внимание потенциальных покупателей, которые не хотят брать неизвестные смартфоны. Здесь же вы получаете популярный бренд и прочие преимущества официальных продаж.