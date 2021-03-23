Nokia 3.2 получил апдейт до Android 11

HMD Global выпустила Nokia 3.2 в начале 2019 года с Android 9.0 Pie из коробки. Позже в прошлом году смартфон был обновлен до Android 10, а теперь он даже начал получать долгожданное обновление Android 11. Еще в октябре 2020 года HMD Global поделилась своим планом обновления Android 11 для подходящих устройств. Согласно графику, компания должна выпустить обновление для Nokia 3.2 в третьем квартале 2021 года. Однако компания начала выпускать обновление для этого телефона раньше. Согласно сообщению сообщества Nokia Phones (через NokiaPowerUser), обновление в настоящее время распространяется партиями. Возможно, компания сначала протестирует устройство, а потом уже будет выпускать его для всех рынков и регионов, пока что в Европе апдейта нет.