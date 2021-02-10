Nokia 3.4, Nokia 5.4 и Nokia Power Earbuds Lite официально представлены

Компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, запустила в Индии бюджетные смартфоны Nokia 3.4 и Nokia 5.4. К этим телефонам также присоединяются действительно беспроводные наушники Nokia Power Earbuds Lite. Для тех, кто не знает, все эти продукты дебютировали в Европе в конце прошлого года. И Nokia 3.4, и Nokia 5.4 щеголяют 6,39-дюймовым дисплеем с разрешением 720 x 1560 пикселей с соотношением сторон 19: 5: 9. Однако первый смартфон работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 460 в сочетании с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ внутренней памяти, тогда как более мощная модель работает на Qualcomm Snapdragon 662 в сочетании с 4 ГБ / 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ внутренней памяти. Наушники Nokia Power Earbuds Lite являются уменьшенной версией Nokia Power Earbuds, выпущенных в 2019 году. Эта пара TWS-наушников подключается к устройствам через Bluetooth 5.0, поддерживает аудиокодек AAC и поставляется в двух цветах.

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