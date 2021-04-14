Nokia 4.2 получает обновление Android 11

Смартфон Nokia 4.2 был выпущен в мае 2019 года с Android 9 Pie, затем устройство получило обновление Android 10. Так как компания Nokia начала развёртывание ОС Andoid 11 для своих устройств, Nokia 4.2 получит обновление с патчем безопасности от марта 2021.

Как и предполагалось, обновление развертывается в несколько этапов. В рамках первой волны, владельцы смартфона в Индии и ряда других стран получат обновление, которое доступно под номером прошивки V3.150. Размер обновления составляет 1,5 ГБ. Обновление приносит стандартные улучшения Android 11, такие как улучшенный чат, новые системные значки, исправления безопасности и конфиденциальности.