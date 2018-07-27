Nokia 6.1 Plus смартфон с двойной камерой

Основная камера получила два оптических блока на 16 МП и 5 МП. Селфи-камера снабжена оптикой 16 МП. Батарея гаджета имеет функции быстрой зарядки, емкость равна 3060 мАч.Схема базируется на 8-ядерном чипсете Snapdragon 636, способный работать на частоте 1,8 ГГц, за графику отвечает модуль Adreno 509.Дисплей обеих версий имеет размер 5,8 дюйма и ультрасовременный формат 19:9. Качество изображения соответствует стандарту Full HD+ (то есть, 2160 х 1080 пикселей). В верхней части экрана размещен «козырек» в духе флагмана Apple. На аппарате не будет предустановленных приложений от производителя, и пользователь получит возможность более оперативного получения обновлений. Вторым отличием международной версии будет единственный вариант в плане объема памяти. Модель будут поставлять за пределы КНР только с 4 ГБ ОЗУ и флэш-носителем 64 ГБ. Иных различий между китайской и всемирной моделями нет.О стоимости смартфона пока неизвестно.