Nokia 6.2 готовится к релизу

Сейчас буквально каждый производитель хочет выпускать смартфон с отверстием в дисплее, так как это позволяет занять дисплеем больше площади и сделать устройство более компактным. Хотя, конечно, это довольно спорное дизайнерское решение, ведь не всем пользователям нравится, что часть дисплея становится мертвой и пользоваться ей уже не получится из-за камеры в отверстии. Тем не менее, на текущий момент не все компании успели показать свои смартфоны с отверстием. Например, первый продукт компании Nokia под названием Nokia 6.2 поступит в продажу лишь к концу весны, так как производитель еще не успел его даже анонсировать. Видимо, нужно немного подождать, пока компания определится со всеми своими идеями и покажет новинку всему миру.