Nokia 6.2 и его характеристики

Аппарат обладает системой распознавания лица и поддерживает быструю зарядку.Nokia 6.2 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 632, 4 и 64 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. В продвинутой версии пользователю достанется 6 + 128 ГБ памяти. Спереди установлена единственная фронтальная камера на 12 Мп, сзади — комбинация из модулей на 12 и 5 Мп. Корпус новинки выполнен из стекла. Сзади расположена двойная камера и сканер отпечатков пальцев.Флагманский смартфон Nokia 9 с пятью камерами, а также доступные решения, например, среднебюджетный Nokia 6.2.Стоимость смартфона составит 220 долларов.