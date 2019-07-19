Nokia 7.2 и его функции

Технические характеристики Nokia 7.2 (TA-1198) не раскрываются. Благодаря прозрачной накладке хорошо видны разъём USB Type-C и 3,5-мм аудиопорт на нижнем торце.Камера смартфона — одна из немногих деталей, с помощью которой можно выделиться среди конкурентов. В сети появились три рендера смартфона Nokia 7.2 в защитном прозрачном чехле. Первое, что бросается в глаза — тыльный сканер отпечатков пальцев и круглая площадка для тройной основной камеры. У предшественника Nokia 7.1 камеры установлены по центру задней крышки.О стоимости новинки пока неизвестно.