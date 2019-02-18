Nokia 9 PureView и его функции

Ранние слухи говорили о процессоре Qualcomm Snapdragon 845 (версия на базе Snapdragon 855 дебютирует во второй половине лета), разрешении экрана 2880х1440 пикселей, встроенном в дисплей сканере отпечатков пальцев. Попадание в программу Android Enterprise Recommended означает, что смартфон удовлетворяет условиям Google для использования в корпоративных.Nokia 9 PureView будет представлен через несколько дней и станет первым смартфоном для широкого потребительского рынка с камерой. Ресурс Android Enterprise Recommended, запущенный Google год назад, опубликовал характеристики смартфона, и к моменту релиза они уже не изменятся. Согласно данным каталога, новинка получит 6-дюймовый экран, 4 ГБ ОЗУ, встроенный накопитель на 128 ГБ, Android Pie и NFC. Вероятно, в продаже появится несколько модификаций гаджета с различным объемом памяти. О стоимости смартфона пока неизвестно.