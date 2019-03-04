Nokia 9 PureView и его характеристика

Передняя и задняя панели смартфона выполнены из закаленного стекла Corning Gorilla Glass 5, а рама — из прочного и в то же время легкого алюминия 6000 серии. Все камеры находятся вровень с поверхностью корпуса. Кроме того, аппарат защищён от воды по стандарту IP67. Аккумулятора ёмкостью 3320 мАч хватает на 28 часов разговоров в сети 4G, а минимальное время работы в режиме ожидания составляет 16,5 дней. В Nokia 9 PureView предусмотрена быстрая зарядка через симметричный разъём USB Type-C (USB 3.0) и беспроводная зарядка по стандарту Qi. За быстродействие устройства отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845. Безопасность данных обеспечивает сразу два биометрические параметра: встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и технология распознавания лиц через фронтальную камеру. Богатые возможности продвинутой оптики дополняют специальные алгоритмы, точно передающие текстуру и детали объекта съемки вне зависимости от условий — идеальные кадры получаются как при ярком солнечном свете, так и в тени. В процессе обработки фото технологии искусственного интеллекта различают 1200 уровней глубины резкости и позволяют менять точку фокусировки на уже готовой фотографии. Nokia 9 PureView может сохранять все сделанные снимки в форматах RAW/DNG и позволяет редактировать их в Adobe Photoshop Lightroom или с помощью многофункционального приложения «Google Фото» прямо в смартфоне. Пять основных камер сгруппированы в кольцо на задней части смартфона. Каждый кадр, снятый на Nokia 9 PureView, является результатом одновременной работы пяти сенсоров с общей разрешающей способностью 60 Мп: два цветных и три монохромных по 12 Мп (размер пикселя 1,25 мкм) и с объективом f/1.8 каждый. По заверениям производителя, работающие синхронно пять сенсоров улавливают в 10 раз больше света, чем одна камера. Как результат, итоговый снимок передает все видимые оттенки света и тени. Фотографии снимаются в режиме HDR, а динамический диапазон составляет 12,4 ступени экспозиции.Стоимость смартфона составит 49900 тысяч рублей.