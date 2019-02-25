Nokia 9 PureView официально анонсировали

Длительное время на просторах интернета ходила информация о том, что Nokia готовит совершенно новый смартфон, который удивит нас качеством фотографии. Теперь нам показали Nokia 9 PureView и оказалось, что это были не просто слухи. Инженеры компании приготовили пользователям настоящую революцию, ведь никто ранее ничего подобного не делал и не делает до сих пор. Смартфон может похвастаться невероятным количеством камер на тыльной панели, которые умеют делать крутые снимки и позволяют полностью забыть про зеркальный фотоаппарат, например. Устройство действительно очень крутое, но стоимость нам пока что не называют. Видимо, продукт будет довольно дорогим, ведь такое количество камер явно требует дополнительных вложений в разработку.