Nokia 9 PureView официально представят 24 февраля на MWC2019

До сегодняшнего дня мы официально не слышали о Nokia 9 PureView и компания наконец то объявила, что собирается представить флагманскую модель на конференции MWC 2019, которая состоится 24 февраля.

Nokia 9 PureView был разработан, чтобы конкурировать с флагманами Apple, Samsung и Huawei. Телефон будет оснащен модулем пентакамеры с технологией Carl Zeiss. Новинка использует 5,9-дюймовый OLED-дисплей с разрешением QHD, процессор Qualcomm Snapdragon 845, комбинацию памяти 6/8 ГБ + 128 ГБ, аккумулятор емкостью 4150 мАч и работает на системе Android Pie.

Кроме того, Nokia 9 PureView имеет подэкранный датчик распознавания отпечатков пальцев, беспроводную зарядку, защиту от пыли и влаги IP68. Ожидается, что Nokia 9 PureView будет стоить около $ 889.