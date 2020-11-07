Nokia C1 Plus скоро представят в России

Сетевые источники сообщают о том, что до конца этого месяца компания HMD Global представит в России бюджетный смартфон Nokia C1 Plus. Устройству прочат 5,45-дюймовый экран с разрешением HD+, 5 Мп основную и 5 Мп фронтальную камеры, всего 1 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, слот для карт памяти microSD вместимостью 16 ГБ, восьмиядерную платформу с тактовой частотой 1,4 ГГц, поддержку сотовой связи 4G/LTE, аккумулятор ёмкостью 2500 мАч, а также предустановленную операционную систему Android 10 Go Edition. Размеры устройства составят 149,1:71,2:8,75 мм.