Nokia Smart TV выпустили в Индии

Какое-то время назад мы активно обсуждали тот факт, что компания Nokia решила попробовать себя на рынке умных телевизоров и приняла решение запустить новинку сразу со всеми ключевыми характеристиками. Спустя какое-то время релиз действительно состоялся, так как устройство недавно выпустили в Индии. Правда, цена оказалась не очень уж и бюджетной, ведь за модель с 65 дюймами и разрешением 4К просят 870 долларов. Это довольно высокая стоимость на самом деле, особенно если речь идет про телевизор, который представили в Индии. Обычно там производители показывают более доступные модели, но теперь производитель решил попробовать зайти с более дорогим решением. Вероятно, это тоже позволит привлечь дополнительную аудиторию.

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