Nokia X20 получила предварительную сборку Android 12

Пропустив собственный график развертывания апдейта до операционной системы Android 11, Nokia быстро извлекла урок из этой ситуации и теперь ускорила процесс развертывания апдейта до Android 12. Например, прямо сейчас Nokia начала запускать первую предварительную версию Android 12 Developer Preview для зарегистрированных устройств Nokia X20. Смартфон Nokia X20 является недавним дополнением к портфолио компании и был запущен с Android 11 из коробки. Теперь же пользователи Nokia X20, которые приняли участие в программе инсайдеров, могут перейти в приложение «Мой телефон», щелкнуть баннер «Поддержка» и прокрутить вниз, чтобы найти «Предварительный просмотр для разработчиков Android», чтобы получить первую сборку Android 12.

Приложение сначала проверит, соответствует ли смартфон требованиям, а затем начнется установка более современной версии операционной системы. Если у вас пока что не появилась данная функция, не стоит переживать — первая сборка Android 12 будет выпущена как OTA (обновление по воздуху) в течение следующих 12 часов, но, вполне ожидаемо, данный процесс занимает некоторое время, так что не все пользователи получают обновление одновременно. Более того, очевидно, что это обновление не предназначено для всех и может иметь ошибки и проблемы, поэтому Nokia предупредила пользователей, чтобы они понимали последствия перед установкой Android 12. С другой стороны, это первый шаг к выпуску стабильной версии Android 12.