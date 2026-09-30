Представлен смартфон HMD Vibe 2 Pro 5G с 120-Гц экраном

Компания HMD выпустила на дебютный индийский рынок смартфон Vibe 2 Pro 5G, который оценен в эквивалент 165 долларов. Новинка характеризуется 6,78-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением FHD+ и кадровой частотой 120 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MC2 с частотой 1072 МГц, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 16, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 33-Вт быстрой проводной зарядки, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 64 Мп (сенсор Sony IMX682) и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 13 Мп, стереодинамиками и 3,5- аудиогнездом.