Представлена мобильная система LilyGo K230 CoreSet

Компания LilyGo объявила о выходе платформы для разработки K230 CoreSet, которая выглядит как смартфон. Производитель позиционирует новинку как устройство для инженеров и разработчиков-энтузиастов. Платформа характеризуется поддержкой беспроводной связи Wi-Fi и LoRa, чипом Kendryte K230 с архитектурой RISC-V и аппаратным ускорением трехмерной графики, микроконтроллером ESP32-S3-R8 для подключения датчиков и внешней периферии, 4,1-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 568:1232 точки, 2-Мп камерой, разъемом MIPI CSI для подключения дополнительной камеры, двумя портами USB, интерфейсом HDMI, портом Ethernet, 3,5-мм аудиогнездом, слотом для карты памяти microSD и поддержкой подсоединяемой клавиатуры. Цена K230 CoreSet составляет 150 долларов.

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