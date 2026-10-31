Huawei Enjoy 100 Pro Max появился в продаже

Компания Huawei выпустила в китайскую продажу смартфоны серии Enjoy 100, в которую вошли модели Enjoy 100, Enjoy 100 Pro и Enjoy 100 Pro Max. Новинки оценены от 210, от 270 и от 300 долларов соответственно.

Напомним, что старшая модель Enjoy 100 Pro Max оснащается батареей ёмкостью 8800 мАч, 6,84-дюймовым LTPS OLED-дисплеем с разрешением 1,5K+ и пиковой яркостью 8000 нит, процессорами Kirin 8020 и Kirin 8020A в зависимости от версии, 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128, 256 ГБ и 512 ГБ флеш-памяти, тыльной камерой с главным модулем на базе 50-Мп сенсора оптического размера 1/1,56 дюйма с раскладкой пикселей RYYB, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 7 и двустороннего обмена сообщениями через спутники BeiDou.