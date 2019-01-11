Nokia X7 отдают со скидкой

Компания Nokia когда-то была самой популярной на рынке, производила массу крутых устройств и получала от этого громадную прибыль. Однако, потом на рынок пришли смартфоны и компания проиграла свои позиции. Теперь пришло время вернуть все на свои места и смартфон Nokia X7 является ярким примером того, что это возможно. Смартфон в минимальной комплектации отдают за 259 долларов — внутри 64 гигабайта встроенной и 4 гигабайта оперативной памяти. За эти деньги вы точно не найдете ничего лучше, тем более с таким привлекательным дизайном и производительной начинкой. Да и камера у данной модели крутая, ничего не скажешь. Есть еще две более производительные начинки, если вам нужно больше мощности для игр. Сейчас идет акция, в ходе которой можно купить смартфон со скидкой — рекомендую ознакомиться.