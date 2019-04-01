Nokia X71 был замечен на Geekbench

Завтра в Тайване на мероприятии HMD Global, компания Nokia анонсирует новый смартфон Nokia X71.

Для мировых рынков телефон может быть выпущен в качестве Nokia 6.2 или Nokia 6 (2019). Перед его выпуском телефон, смартфон был замечен на популярном сайте бенчмаркинга Geekbench. Из этого списка следует, что телефон будет работать на платформе Android 9 Pie, чипсетом будет являться Qualcomm Snapdragon 660 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти. С указанной конфигурацией Nokia X71 удалось набрать 1455 баллов в одноядерном тесте и 5075 баллов в многоядерном тесте. Кажется, это впечатляющий результат, особенно если сравнивать его с результатами Redmi Note 7 Geekbench. Телефон Xiaomi с тем же секетом набрал 1462 балла в одноядерном тесте и 4556 баллов в многоядерном тесте.