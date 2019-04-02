Nokia X71 официально представили

Длительное время в компанию Nokia никто не верил, так как ее сначала продали, потом опять что-то произошло и от самобытной компании уже мало что осталось. Сейчас же можно смело говорить о том, что компания не просто переродилась, но и спешит занять некогда честное первое место в списке самых популярных брендов на мобильном рынке. К примеру, вот недавно официально анонсировали смартфон Nokia X71, у которого в дисплее есть отверстие под камеру. То есть, это то же самое отверстие, что и у флагмана компании Samsung, только Nokia X71 представляет средний класс и не метит во флагманы даже приблизительно. Смартфон уже готов покорять свою аудиторию и мы только рады, что такие устройства есть на рынке и что за них не стыдно отдавать деньги.